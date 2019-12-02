Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц
Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц
Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы
Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы
Капитан Мариуполя: Теперь мы фарм-клуб Динамо?
Капитан Мариуполя: Теперь мы фарм-клуб Динамо?
СМИ: Брэдли Купер может сыграть Бэтмена в сиквеле "Джокера"
Брэдли Купер может сыграть Бэтмена в сиквеле "Джокера"

Разумков о сенсорной кнопке в Раде: Попробуем решить вопрос "малой кровью"

Разумков о сенсорной кнопке в Раде: Попробуем решить вопрос "малой кровью"
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде уже в следующем году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что оборудование мест народных депутатов в сессионном зале сенсорными кнопками состоится уже в 2020 году.

"Я надеюсь, что сенсорная кнопка у депутатов появится уже в 2020 году. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы это состоялось", - заявил Разумков на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

Разумков отметил, что сегодня аппарат парламента пытается решить этот вопрос без выделения дополнительных средств.

"Сегодня аппарат Верховной Рады отрабатывает этот вопрос, мы ищем коллег, которые смогут интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительную сенсорную кнопку", - сказал он.

Макрон хочет улучшить отношения с РФ: Зеленский напомнил о гарантиях Европы

По его словам, необходимость использования именно существующей системы принятия решений и интегрирования в неё дополнительного оборудования контроля персонального голосования обусловлена отсутствием средств на ее полную замену.

"Полная модернизация системы - это дорогостоящая процедур, и на сегодняшний день денег таких в бюджете нет. Новая система "Рада-4" действительно качественно и эффективно работает в Киевском городском совете, но на сегодня таких расходов пока не предусмотрено. Попробуем решить вопрос "малой кровью", а если не выйдет, то будем обращаться к правительству с целью выделения дополнительных средств", - рассказал глава парламента.

Зеленский назвал условие проведения выборов в ОРДЛО

Он отметил, что по сравнению с предыдущими созывами случаев неперсонального голосования стало меньше, но само явление не исчезло полностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рада-4, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
04 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
05 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар
Ноябрь в Киеве установил пять температурных рекордов
Ноябрь в Киеве был значительно теплее климатической нормы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.11 – 1.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь