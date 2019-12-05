Готов поучаствовать в президентской гонке? Яценюк сделал неоднозначное заявление

Новости Украины:Арсений Яценюк считает временным, что он еще не был Президентом.

Экс-премьер, учредитель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк заявил, что был уже на всех должностях, кроме одного офиса - офиса Президента Украины. Но это, по его словам, временно явление.

Об этом он сказал во время практического урока в рамках Форума молодых лидеров по безопасности во Львове.

"Я как человек, который был везде, кроме одного офиса - офиса Президента Украины, но это временно, а на всех других должностях был...", - пошутил Яценюк.

На вопрос корреспондента, не имеет ли Форум прицела на будущие выборы, экс-премьер заявил, что Форум не имеет ничего общего с политикой личности, он имеет общее с политикой государства.

"У меня ожидания не от Форума, у меня ожидания от молодежи. Говорят, что молодежь - это будущее, а я говорю, что молодежь - это настоящее. А для того, чтобы они стали сильным в будущем, нужны такие встречи", - сказал Яценюк.

Как сообщалось, во Львове состоялся Форум молодых лидеров по безопасности, в котором приняли участие 100 победителей конкурса из западных областей Украины. Это - юноши и девушки в возрасте 18-28 лет, которые достигли значительных успехов в учебе, политике, государственном секторе, общественной деятельности, в сфере международных отношений; имеют активную гражданскую позицию; хорошо ориентируются в вопросах государства, международных отношений, международной безопасности.