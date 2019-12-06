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Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину

Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину
09:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Экс-президент Петр Порошенко советует действующему президенту Владимиру Зеленскому не доверять президенту РФ Владимиру Путину и "избегать встречи с ним с глазу на глаз".

Пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко дал несколько советов и рекомендаций действующему президенту Владимиру Зеленскому накануне "нормандского саммита"

"Накануне четырехстороннего саммита в Париже 9 декабря на правах учредителя Нормандского формата, участника всех предыдущих встреч на высшем уровне, знатока Минских договоренностей откликнулся на предложение "Украинской правды" дать несколько советов и рекомендаций стратегии и тактики переговоров", - написал Порошенко в Телегарам-канале в пятницу и изложил кратко опубликованные в статье "УП" рекомендации.

"1. Следует вернуться к теме берлинской "дорожной карты". Ключевым аспектом является приоритет безопасности компонента всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск.

2. Неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН.

У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"

3. Не следует включать "газовый вопрос" в общей повестки дня Нормандского саммита, чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке.

4. И самый важный совет: не доверять Путину. Никогда и ни в чем. И искренне советовал бы избегать встречи с ним с глазу на глаз или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента", - указал Порошенко, пожелав Зеленскому "результативного нормандского саммита в Париже и достижения мира с учетом национальных интересов Украины".

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Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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