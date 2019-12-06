Скачать
Пятница, 06.12.2019
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

В Кремле объяснили зачем Путин едет в Париж

В Кремле объяснили зачем Путин едет в Париж
12:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Кремле заявляют, что Владимир Путин едет в Париж для того, чтобы помочь урегулировать "внутриукраинский конфликт".

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин едет в Париж на встречу глав государств "нормандского формата" "способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта".

Ооб этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается настроя – настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтеративности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих Минских договореностей", - сказал Песков.

Он сообщил, что, кроме того, Путин намерен провести двухсторонние встречи с главами Франции, Германии и Украины.

Песков прокомментировал "прорыв в российско-украинских отношениях"

На вопрос, как в Кремле отреагировали на идею президента Украины Владимира Зеленского создать на востоке Украины муниципальную стражу, Песков ответил: "Мы узнали это из сообщения в СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаю возможным, будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение предметное, профессиональное, и уже по итогам можно будет что-то говорить".

Говоря о протестах в Париже против пенсионной реформы, Песков выразил уверенность, что власти Франции смогут обеспечить необходимые условия для проведения этой встречи.

Как сообщали СМИ, Зеленский на встрече с активистами, пострадавшими в результате разгона акции протеста в центре Киева в ночь на 30 ноября 2013 года, заявил о намерении на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря предложить идею создания "муниципальной стражи" на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Фанция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
03 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
04 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
05 Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Фильм &quot;Джокер&quot; снова выйдет в прокат
Фильм "Джокер" снова выйдет в прокат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь