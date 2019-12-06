Россия может быть в ПАСЕ несмотря на "выборы" в аннексированном Крыму

Новости Украины:Парламентская ассамблея Совета Европы не имеет обязательного права лишать российскую делегацию полномочий в связи с противоправным проведением выборов в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в принятом в пятницу докладе Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).

"Венецианская комиссия приняла новый доклад о последствиях включения международно непризнанной территории к общенациональному избирательному округу при проведении парламентских выборов", - говорится в документе.

Отмечается, что на фоне существования четких обязательств по международному праву - не только для всех государств, но и международных организаций - не признавать аннексию, как очевидно, так и скрыто, то это не обязывает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отказывать в подтверждении полномочий делегации государства, осуществившего аннексию.

Как сообщалось, на летней сессии ПАСЕ, где российская делегация была безусловно возвращена в Ассамблею, процедурный комитет обратился к Венецианской комиссии с запросом дать оценку правового состояния депутатов Госдумы, при условии, что Россия противоправно провела парламентские выборы в оккупированном Крыму.

В то же время в комиссии заявили, что полномочия российской делегации еще могут быть обжалованы, ведь на сессии в январе 2020 года страны будут подавать новые делегации.