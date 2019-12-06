Скачать
Пятница, 06.12.2019
В ноябре увеличились международные резервы Украины
В ноябре увеличились международные резервы Украины
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

Встреча лидеров "нормандской четверки" продлится три часа

Встреча лидеров "нормандской четверки" продлится три часа
15:18 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 17:00 по Киеву.

Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

Об этом заявила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00. Совместная конференция запланирована на 19.00", - сказала Деммер, имея в виду парижское время.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов".

Нормандский формат: Зеленский и Путин могут встретиться в Париже тет-а-тет

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса, но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги.

Сегодня в немецком правительстве сообщили, что АнгелМеркель перед началом саммита планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Нормандский саммит, Ульрике Деммер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
03 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
04 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
05 Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых
Пожар в Одессе: спасатели уже не надеются найти живых
В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов
Епифаний призвал обратить внимание на капелланов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь