Встреча лидеров "нормандской четверки" продлится три часа

Новости Украины:Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 17:00 по Киеву.

Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

Об этом заявила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00. Совместная конференция запланирована на 19.00", - сказала Деммер, имея в виду парижское время.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов".

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса, но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги.

Сегодня в немецком правительстве сообщили, что АнгелМеркель перед началом саммита планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.