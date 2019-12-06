Лавров высказался касательно предстоящего нормандского саммита

Новости Украины:Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, чего ожидает от нормандского саммита в Париже.

Россия ожидает, что "нормандский" саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать ситуацию на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надёжно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал Лавров на конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

"Наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы будем делать это, тем лучше для всей Украины", - добавил он.

По словам министра, Россия также ожидает на саммите услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперёд.

Встреча лидеров Украины, Франции и Германии и РФ, образующих "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря.