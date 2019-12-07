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Президент сообщил, что ему не нравится термин "ОРДЛО"

Президент сообщил, что ему не нравится термин "ОРДЛО"
00:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский: Мне не нравится термин "ОРДЛО", это временно оккупированные Донецк и Луганск.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ему не нравится термин "ОРДЛО" (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ИФ), которым называют временно оккупированные территории Донбасса.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", реагируя на реплику ведущего Савика Шустера о том, что ему не нравится термин "ОРДЛО", потому что на этих территориях находятся два крупных областных центра Украины Донецк и Луганск, Зеленский сказал: "И мне. Временно оккупированный Донецк и временно оккупированный Луганск. И давайте поставим точку".

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в ОРДЛО возможны только по украинскому закону, с доступом всех украинских партий, наблюдателей и журналистов.

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Президент, Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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