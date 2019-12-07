Зеленский назвал предпосылки для "амнистии людей, у которых нет рук в крови"

Новости Украины:Зеленский считает, что разговоры об амнистии на Донбассе возможны после договоренностей о выводе войск и проведении безопасных выборов.

Об амнистии тех людей на Донбассе, у которых нет на руках крови за время войны, можно будет говорить после реального прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украине.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Зеленский считает, что сначала с территории Донбасса должны вывести незаконные вооруженные формирования для того, чтобы в жителей оккупированных территорий появилась возможность проголосовать на местных выборах.

Президент добавил, что закон об амнистии еще несколько лет назад был проголосован в Верховной Раде, однако пока не был подписан.

"Если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови", - считает Зеленский.