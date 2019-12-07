Разумков едет в Житомир: что в планах у спикера

Новости Украины:Дмитрий Разумков в понедельник посетит Житомирскую область.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетит с рабочей поездкой Житомирскую область в понедельник.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, Разумков побывает в Житомире и Бердичеве.

Спикер парламента ознакомится с работой Житомирского областного лицея-интерната для одаренных детей и пообщается с преподавателями и воспитанниками учебного заведения.

Планируется также, что Разумков встретится с трудовым коллективом областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации, посетит 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, а также ознакомится с работой частного акционерного общества "Бердичевская фабрика одежды".

Председатель парламента также планирует пообщаться с педагогическим коллективом и учениками Центра внешкольного образования им. Александра Разумкова управления образования и науки исполнительного комитета Бердичевской городского совета Житомирской области, посетить Бердичевский музыкально-драматический театр на Европейской городского Дворца культуры им. А.А. Сабельника и ознакомиться с условиями работы заведения после проведенных ремонтно-реставрационных работ.

Разумков пообщается с представителями средств массовой информации и даст интервью телерадиокомпании "UA Житомир".