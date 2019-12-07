Скачать
Суббота, 07.12.2019
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
"Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
В МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

Разумков едет в Житомир: что в планах у спикера

Разумков едет в Житомир: что в планах у спикера
15:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков в понедельник посетит Житомирскую область.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетит с рабочей поездкой Житомирскую область в понедельник.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, Разумков побывает в Житомире и Бердичеве.

Спикер парламента ознакомится с работой Житомирского областного лицея-интерната для одаренных детей и пообщается с преподавателями и воспитанниками учебного заведения.

Планируется также, что Разумков встретится с трудовым коллективом областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации, посетит 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, а также ознакомится с работой частного акционерного общества "Бердичевская фабрика одежды".

Пристайко покинет Украину в середине февраля

Председатель парламента также планирует пообщаться с педагогическим коллективом и учениками Центра внешкольного образования им. Александра Разумкова управления образования и науки исполнительного комитета Бердичевской городского совета Житомирской области, посетить Бердичевский музыкально-драматический театр на Европейской городского Дворца культуры им. А.А. Сабельника и ознакомиться с условиями работы заведения после проведенных ремонтно-реставрационных работ.

Разумков пообщается с представителями средств массовой информации и даст интервью телерадиокомпании "UA Житомир".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Житомир, Бердичев, Житомирская область, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
05 Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Боевики вернули тело погибшего бойца СБУ спустя неделю
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь