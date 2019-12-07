Лайчак о выборах в ОРДЛО: Украина должна иметь доступ к любому месту на своей территории

Новости Украины:Лайчак подчеркнул, что Украина до местных выборов в ОРДЛО должна получить доступ на всю территорию Донбасса.

Правительство Украины должно иметь доступ к любому месту на территории Донбасса, включая границу с РФ, до проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявил в комментарии Укринформу действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на полях 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.

"Министр Пристайко дал четко понять, и это вполне логично, что для того, чтобы выборы были свободными и честными, они должны проходить в среде, которая является демократической, честной и свободной. Очевидно, что люди должны иметь доступ к информации. И украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на своей территории", - заявил Лайчак, комментируя вопрос о выборах на ОРДЛО и восстановлении контроля Украиной над государственной границей с РФ.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что "украинское правительство об этом четко заявило". "И я считаю это очень логично. Будем надеяться, что это произойдет", - добавил он.

Как сообщало агентство, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ подчеркнул, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны проводиться в соответствии с украинским законодательством, и только после соблюдения всех условий, связанных с безопасностью, выведения иностранных войск и восстановления Украиной контроля над пока неконтролируемым участком границы.