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Гончарук: Правительство готово к переговорам о заключении Соглашения ACAA

Гончарук: Правительство готово к переговорам о заключении Соглашения ACAA
23:12 Сб, 7 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук сообщил, что правительство Украины готово к началу переговоров о заключении "промышленного безвиза".

На заседании Совета ассоциации 28 января 2020 года проанализируют евроинтеграционные достижения Украины и обсудят план дальнейших действий по выполнению Соглашения об ассоциации.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 6 декабря на встрече с делегацией из Европарламента во главе с председателем Комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером.

Глава правительства затронул вопрос внедрения в Украине «промышленного безвиза».

«Правительство Украины готово к началу переговоров о заключении Соглашения ACAA - так называемого «промышленного безвиза». Мы согласовали план внедрения законодательства об общем транзите и уполномоченных экономических операторах. Теперь на повестке дня приезд Оценочной миссии Евросоюза - с этого начнутся переговоры в рамках процесса заключения соглашения», - сказал он.

По словам Гончарука, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины «с долей 42%».

«За 3 года функционирования зоны свободной торговли объем нашей торговли вырос на 56%», - добавил он.

Следующим вопросом, который обсуждался на встрече, была повестка дня Совета ассоциации Украина - ЕС, заседание которого состоится 28 января 2020 года в Брюсселе.

Гончарук отметил, что Украина намерена и дальше углублять сотрудничество с Евросоюзом, особенно в приоритетных сферах: энергетике, таможне, цифровой экономике, юстиции и внутренних делах.

«Вместе с ЕС мы определим сферы, которые сейчас требуют пересмотра, чтобы процесс интеграции отвечал современным вызовам. Во время заседания Совета ассоциации 28 января планируем проанализировать евроинтеграционные достижения Украины и обсудить план дальнейших действий», - сказал премьер.

«Мы намерены обновить Приложение XVII, чтобы на Украину распространялся режим внутреннего рынка в сфере предоставления финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг», - добавил Гончарук.

На встрече также обсуждались форматы углубления сотрудничества Украины с Евросоюзом: «Восточное партнерство+» и предложенный сопредседателем Парламентской ассамблеи Евронест Андрюсом Кубилюсом для Украины, Грузии и Молдовы формат «Трио 2030». В этой связи премьер-министр поблагодарил Кубилюса и выразил намерение правительства присоединиться к его оперативной реализации.

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В свою очередь Макаллистер отметил, что самое время укреплять отношения Европейского Союза и Украины.

«Наша цель - приблизить Украину к членству в ЕС», - заверил он.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросу строительства газопровода «Северный поток-2».

««Северной поток-2» - чисто политический проект России - страны, которая в XXI веке в нарушение международного права оккупировала часть украинской территории. Противодействие реализации этого проекта важно, в первую очередь, для энергетической безопасности всей Европы, а также является критическим фактором в предотвращении монополизации европейского энергетического рынка российским «Газпромом»», - сказал Гончарук.

Наконец глава правительства поблагодарил представителей Европарламента за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и аргументировал важность поддержки санкций ЕС против Российской Федерации.

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ЕС, Премьер, Алексей Гончарук.
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