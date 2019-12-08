В ОПЗЖ заговорили о дискриминации русскоязычных граждан Украины

Новости Украины:Нардеп от ОПЗЖ Плачкова считает, что монобольшинство в Раде должно изменить закон о языке с учетом замечаний Венецианской комиссии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языковых меньшинств, а также содержит противоречащие международным обязательствам государства нормы, в связи с чем парламентское большинство обязано внести в него соответствующие изменения, считает нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова.

"В первую очередь он дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", – написала Плачкова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Парламентарий отметила, что этот закон должен быть изменен, чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса.

"Хватит разделять украинцев по языковому признаку. Власть должна дать право людям общаться на родном языке. Украинский – это язык свободы, а не дискриминации", – подчеркнула Плачкова.