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"Мы летим в Париж с очень сильной позицией": у Зеленского заявили о готовности к "нормандскому саммиту"

"Мы летим в Париж с очень сильной позицией": у Зеленского заявили о готовности к "нормандскому саммиту"
12:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский отправляется на переговоры в "нормандском формате" имея сильную позицию.

Украина отправляется на переговоры в "нормандском формате" с очень сильной позицией, поскольку имеет поддержку международных партнеров. Об этом сообщила глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель на своей страничке в Фейсбук. 

"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет завершения войны", - написала Мендель.

Юлия Мендель подчеркнула, что не стоить завышать значение переговоров, поскольку на следующий день после них вона не закончится. 

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"Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладим пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - отметила глава пресс-службы.

Юлия Мендаль напомнила о заново отстроенном мосте в Станице Луганской, поэтапном разведении войск на Донбассе и возвращении украинских пленных с РФ.

Она написала, что никто не верил в возвращение украинских пленных моряков и политзаключенных, однако они дома. 

Напомним, завтра в Париже состоится встреча в "нормандском формате".

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Париж, Переговоры, Владимир Зеленский, Встреча в "Нормандском формате", Нормандский саммит, Юлия Мендель.
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