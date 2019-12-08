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Гройсман заявил о поддержке президента перед нормандским саммитом

Гройсман заявил о поддержке президента перед нормандским саммитом
16:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Гройсман считает, что политики должны показать, что они в первую очередь государственники.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что президент Владимир Зеленский нуждается в поддержке перед встречей в "нормандском формате". Об этом он написал на своей страничке в Фейсбуке. 

Гройсман убежден, что в этот непростой момент Украина должна быть единой, а украинские политики должны показать, что они в первую очередь государственные деятели, а не политиканы, которые имеют цель поставить подножку президенту. 

"Завтра президент Владимир Зеленский примет участие в сверхважной и сверхсложной международной встречи во Франции. И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку Президенту, как политическому оппоненту ", - утверждает Гройсман.

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Так же экс-премьер-министр Украины пожелал удачи Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что украинцы должны бороться за территориальную целостность страны. 

Напомним, завтра в Париже состоится встреча в "нормандском формате".

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Париж, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, Встреча в "Нормандском формате", Нормандский самиит.
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