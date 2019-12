"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону

Группа друзей Украины в Европарламенте перед "нормандским саммитом" обратилась к Франции и Германии с призывом содействовать освобождению всех украинских политзаключенных в РФ, а компанию Apple призвала откорректировать обозначение Крыма в соответствии с международным правом.

Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

"Благодарен Группе друзей Украины в Европарламенте и его руководителю Петрасу Ауштрявичюсу за мощное послание поддержки", - говорится в заметке.

Посол также опубликовал фотокопии двух обращений европарламентариев. Это письмо Германии и Франции с призывом к немедленному освобождению всех украинских заключенных, захваченных Россией, а также письмо Apple "с напоминанием, что Крым - это Украина, и международное законодательство должно цениться выше выгоды".

Grateful to Group of friends in @Europarl_EN & its leader @petras_petras for strong messages of support:

1. Letter to & w/ a call to urge the release of all prisoners detained by RU

2. Letter to @Apple reminding #CrimeaIsUkraine & inter’l law must be valued above profit pic.twitter.com/mLlcjvJuWD

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) December 7, 2019