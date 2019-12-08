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"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону

"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Группа "Друзей Украины" в Европарламенте перед "нормандским саммитом" обратились к ФРГ и Франции.

Группа друзей Украины в Европарламенте перед "нормандским саммитом" обратилась к Франции и Германии с призывом содействовать освобождению всех украинских политзаключенных в РФ, а компанию Apple призвала откорректировать обозначение Крыма в соответствии с международным правом.

Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

"Благодарен Группе друзей Украины в Европарламенте и его руководителю Петрасу Ауштрявичюсу за мощное послание поддержки", - говорится в заметке.

Посол также опубликовал фотокопии двух обращений европарламентариев. Это письмо Германии и Франции с призывом к немедленному освобождению всех украинских заключенных, захваченных Россией, а также письмо Apple "с напоминанием, что Крым - это Украина, и международное законодательство должно цениться выше выгоды".

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В частности, в обращении к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангелу Меркель европейские политики поблагодарили их за усилия по посредничеству между РФ и Украиной в поиске решения для мирного урегулирования конфликта на Донбассе с полным уважением к территориальной целостности Украины.

"Этим письмом мы хотели бы подчеркнуть важность продолжения усилий на основе успеха с обменом заключенными, который был проведен 7 сентября 2019. Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы призываем к безусловному и полному обмену заключенными в ближайшие сроки. Мы убеждены, что такой обмен заключенными мог бы создать глубокие и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и усилить гуманитарные усилия в урегулировании конфликта ", - говорится в обращении.

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В тексте второго письма отмечается, что решение Apple показывать Крым "российским" для пользователей в РФ является тревожной уступкой правительству России.

"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта является очень тревожным - международное право должно цениться выше, чем прибыль ... Наше сообщение является четким: ни одна страна не может быть выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу то, что такие частные компании, как Applе, готовы подрывать указанные законы для поддержания потребительских отношений с РФ ", - отмечается в послании.

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Европейские парламентарии призвали компанию откорректировать обозначения Крыма в соответствии с международным правом, напомнив о страданиях крымчан после аннексии полуострова Россией. Отмечается, что крымский режиссер и активист Олег Сенцов, который стал лауреатом премии Сахарова-2018 "За свободу мысли", провел пять лет в несправедливом заключении, а многие другие крымские политические заключенные остаются в РФ по сфабрикованным делам.

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Германия, Франция, Европарламент, Нормандский формат, Николай Точицкий.
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