"Нормандский саммит": пресс-конференция состоится после встречи Зеленского и Путина

Новости Украины:В Кремле подтвердили, что Зеленский поговорит с Путиным до совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки".

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского действительно состоится до пресс-конференции лидеров "нормандского формата", подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это так(...) До пресс-конференции", - сказал Песков.

Ранее программой парижского саммита было предусмотрено, что президенты РФ и Украины проведут встречу уже после совместной пресс-конференции "нормандской четверки".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что у нее "нет особых ограничений" по времени.

Предстоящая беседа Путина и Зеленского - первый личный контакт президентов России и Украины, которые до этого общались только по телефону.