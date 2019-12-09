Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Замглавы ОПУ о "нормандской встрече": За столом переговоров достаточно рабочий настрой
Замглавы ОПУ: За столом переговоров достаточно рабочий настрой
Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию
Золотой глобус 2020: список претендентов на престижную кинопремию

"Нормандский саммит": Зеленский нацелился на место Путина (Видео)

"Нормандский саммит": Зеленский нацелился на место Путина (Видео)
19:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:На встрече лидеров "нормандской четверки" Зеленский хотел сесть на место Путина.

Перед началом встречи в "норманнском формате", когда лидеры зашли в зал, Президент Украины Владимир Зеленский спутал стулья и хотел занять место президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

На записи видно, как лидеры заходят в зал и Зеленский направляется к одному из стульев, но затем останавливается и идет в другую сторону, куда ему показывает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Приветствуем Путина - лидера войны": Femen напомнили о себе в Париже (Видео)

Вероятно, Зеленский просто спутал стулья и хотел занять место президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в Париже началась встреча в "нормандском формате".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
02 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 9 декабря - приметы в Юрьев день
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
США отказали в визах почти половине украинцев
США отказали в визах почти половине украинцев
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Материнская&quot; сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь