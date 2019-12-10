Скачать
Вторник, 10.12.2019
Совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки": Онлайн
Совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки": Онлайн
Макрон: Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера
Макрон: Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Жив ли "кенгуруш": Тина Кароль и Дан Балан возвращаются в "Голос страны"
Тина Кароль и Дан Балан возвращаются в "Голос страны"

Лидеры "нормандской четверки" договорились об обмене "все на всех" до конца 2019

Лидеры "нормандской четверки" договорились об обмене "все на всех" до конца 2019
00:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:На "нормандском саммите" достигли договоренности о перемирии и обмен "всех на всех".

Лидеры стран "нормандской четверки" на саммите в Париже договорились о прекращении огня на Донбассе до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита.

"Стороны берут на себя обязательства по полному и всестороннему внедрению режима прекращения огня, усиленного внедрением всех необходимых мер для поддержания прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в декларации.

В документе также содержится призыв к Трехсторонней контактной группе способствовать освобождению и обмену пленными до конца года на основе принципа "все на всех", начиная со "всех идентифицированных на всех идентифицированных".

"Зрады нет": Аваков похвалил Зеленского

Также лидеры согласились, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине должна использовать все возможности мандата и иметь безопасный доступ по всей Украине для полного выполнения своего мандата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Обмен пленными, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
02 Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
03 Путин доволен переговорами с Зеленским
04 "Нормандский саммит": Зеленский нацелился на место Путина (Видео)
05 "Нормандский саммит": пресс-конференция состоится после встречи Зеленского и Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Зрады нет&quot;: Аваков похвалил Зеленского
"Зрады нет": Аваков похвалил Зеленского
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Материнская&quot; сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь