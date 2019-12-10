Макрон: Через четыре месяца мы встретимся снова

Новости Украины:Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) подготовят новый саммит через четыре месяца.

"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал Макрон на брифинге по результатам встречи глав государств "нормандской четверки" в Париже в понедельник.

9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.

Переговоры проходят в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.