Зеленский: Только в случае обеспечения безопасности можно решить политические вопросы

Новости Украины:Зеленский в Париже назвал главный компонент для урегулирования ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что комплексное решение всех вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе невозможно без обеспечения безопасности.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в "нормандском формате" в Париже.

"Украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента – это ситуация с безопасностью на востоке Украины. И только в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы", - заявил Зеленский.

9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.

Переговоры проходят в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.