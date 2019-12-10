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ФБР: Украина не вмешивалась в американские выборы 2016 года

ФБР: Украина не вмешивалась в американские выборы 2016 года
09:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:У Федерального бюро расследований (ФБР) США нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что у ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Как сообщает Радио Свобода, об этом он сказал в интервью ABC News.

"У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года", – отметил Рэй. Угрозой для президентских выборов 2020 года в США директор ФБР назвал Россию.

"Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", – считает Рэй.

Ранее некоторые сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.

В США заявляют о возможном вмешательстве в американские выборы со стороны РФ и Китая

В отличие от этих предположений, вмешательство России в американские выборы в США считается доказанным фактом. Комитет Сената по разведке обнародовал 25 июля 2019 года доклад о такоv вмешательствt России.

Доклад Сената, как и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, содержит вывод, что вмешательство России во внутриполитические процессы в США в 2016 году не является изолированным явлением и что Кремль продолжает свою подрывную деятельность и сейчас, имея целью влияние на президентские выборы 2020 года.

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Выборы, Россия, ФБР, Кристофер Рей, Американские выборы.
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