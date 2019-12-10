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Сивохо об итогах "нормандского саммита": Мы на верном пути

Сивохо об итогах "нормандского саммита": Мы на верном пути
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Сивохо доволен результатами встречи лидеров "нормандской четверки".

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо считает главным итогом нормандского саммита возобновление диалога.

"Впервые за три года встреча в таком формате! Более 8 часов нормандского саммита. Вчера был сложный и волнительный день для президента и всей Украины. Да, все мы хотим большего! Мы хотим мира уже сегодня. Но давайте о реальном: взаимное разведение войск на трех участках до конца марта 2020 года; продление особого статуса Донбасса; обмен пленными "всех на всех" - до 31 декабря 2019 ", - написал Сивохо в Фейсбук в вторник.

"Главное - это диалог! И он происходит. Вчера нам удалось договориться о четких шагах и конкретных сроках. Мы на верном пути - пути примирения и единства! И обязательно достигнем мира", - подытожил Сивохо.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, федерализации Украины не будет.

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Донбасс, СНБО, Нормандский формат, Сергей Сивохо.
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