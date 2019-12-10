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Вторник, 10.12.2019
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"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"

"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
16:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Порошенко поблагодарил украинцев за участие в акциях накануне "нормандского саммита".

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявляет, что "красные линии", обозначенные перед саммитом в Париже стали оберегом для Украины. Однако оснований для эйфории нет.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на "Нормандские саммите". Благодарю каждого украинца, который накануне Парижа нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах", - написал Порошенко на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время лидер "Евросодарности" подчеркнул, что оснований для эйфории нет, поскольку, по его словам, встреча показала, что России нельзя доверять.

"Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок - большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план", - заявил Порошенко.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, федерализации Украины не будет.

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Владимир Путин, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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