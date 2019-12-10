"Нормандский саммит": глава МИД времен Януковича рассказал о главном достижении

Новости Украины:Экс-глава МИД назвал ключевое достижение встречи в "нормандском формате".

Главным достижением саммита "Нормандской четверки" в Париже стало возобновление процесса остановленных ранее переговоров с достижения конкретных договоренностей, считает министр иностранных дел в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова (2010-2012гг, 2012-2014гг) Константин Грищенко.

"То, что были достигнуты конкретные договоренности по обмену всех удерживаемых лиц, то, что также было решено еще провести разведение в трех пунктах и увеличить количество коридоров - все это важные конкретные шаги. А для меня было вполне очевидно, что более сложные вопросы проведения выборов, возобновления контроля над украинской границей не удастся решить с первой попытки. Главное достижение - то, что был запущен процесс возобновления переговорного процесса, и это возобновление началось с достижения конкретных договоренностей", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам Грищенко, с проведением саммита в Париже завершилась очень продолжительная пауза, которая крайне негативно сказывалась на общей ситуации в и вокруг Украины, в том числе с точки зрения перспектив восстановления мира на Донбассе.

"Также важно то, что президент Зеленский смог оценить своего российского коллегу уже в ходе не просто заочного общения по телефону, а в ходе предметного разговора с глазу на глаз в составе делегации, где каждое слово оценивается на вес золота, поскольку может привести к самым серьезным - как позитивным, так и негативным, - последствиям", - отметил он.

Бывший глава МИД выразил убеждение, что по балансу встреча "нормандской четверки" была очень удачной, и выразил надежду на то, что она позволит достигать уже приемлемых для Украины компромиссов на более позднем этапе.