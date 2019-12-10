Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают
Последние ледники в Тихом океане скоро растают

"Нормандский саммит": глава МИД времен Януковича рассказал о главном достижении

"Нормандский саммит": глава МИД времен Януковича рассказал о главном достижении
17:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Экс-глава МИД назвал ключевое достижение встречи в "нормандском формате".

Главным достижением саммита "Нормандской четверки" в Париже стало возобновление процесса остановленных ранее переговоров с достижения конкретных договоренностей, считает министр иностранных дел в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова (2010-2012гг, 2012-2014гг) Константин Грищенко.

"То, что были достигнуты конкретные договоренности по обмену всех удерживаемых лиц, то, что также было решено еще провести разведение в трех пунктах и увеличить количество коридоров - все это важные конкретные шаги. А для меня было вполне очевидно, что более сложные вопросы проведения выборов, возобновления контроля над украинской границей не удастся решить с первой попытки. Главное достижение - то, что был запущен процесс возобновления переговорного процесса, и это возобновление началось с достижения конкретных договоренностей", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам Грищенко, с проведением саммита в Париже завершилась очень продолжительная пауза, которая крайне негативно сказывалась на общей ситуации в и вокруг Украины, в том числе с точки зрения перспектив восстановления мира на Донбассе.

"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал итоги "нормандского саммита"

"Также важно то, что президент Зеленский смог оценить своего российского коллегу уже в ходе не просто заочного общения по телефону, а в ходе предметного разговора с глазу на глаз в составе делегации, где каждое слово оценивается на вес золота, поскольку может привести к самым серьезным - как позитивным, так и негативным, - последствиям", - отметил он.

"До сих пор не принят закон об амнистии": Путин пугает жителей ОРДЛО массовой бойней

Бывший глава МИД выразил убеждение, что по балансу встреча "нормандской четверки" была очень удачной, и выразил надежду на то, что она позволит достигать уже приемлемых для Украины компромиссов на более позднем этапе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Франция, Россия, Константин Грищенко, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Чем интересовались украинцы в 2019: лидеры Google поиска
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"
&quot;Матрица 4&quot;: каст фильма пополнился новым актером
"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь