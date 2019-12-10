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"Нормандский саммит": ЕС ценит конструктивный подход Украины и ждет шагов от РФ

"Нормандский саммит": ЕС ценит конструктивный подход Украины и ждет шагов от РФ
17:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В ЕС считают, что прошедшая встреча в лидеров "нормандской четверки" открывает окно возможностей для реализации Минских соглашений.

Обновленная динамика переговоров в "нормандском формате" открывает окно возможностей, которое должно быть использовано для имплементации Минских соглашений, говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

"Мероприятия, которые были согласованы в рамках "нормандского формата", а также возобновленное взаимодействие сторон в ходе вчерашнего саммита в Париже являются важными шагами. Их быстрая и тщательная имплементация необходима и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения", - сообщается в заявлении, обнародованном пресс-службой представительства.

Подчеркивается, что Евросоюз ценит конструктивный подход со стороны Украины и ожидает, что Россия использует свое влияние для реализации Минских соглашений в полном объеме.

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"Евросоюз вновь подтверждает свою поддержку усилиям Франции и Германии в рамках "нормандского формата" и работы Трехсторонней контактной группы. Евросоюз готов в дальнейшем поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Евросоюз напоминает о своей полной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

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ЕС, Минские соглашения, Нормандский саммит.
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