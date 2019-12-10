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Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона

Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Ткаченко прокомментировал появление законопроекта об отмене "языкового" закона.

Глава Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко прокомментировал внесение в парламент его коллегой Максимом Бужанским законопроекта об отмене закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом Ткаченко написал в Facebook.

"Народные депутаты вправе регистрировать любые законопроекты. В парламенте на это нет цензуры. Но не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от «Слуги народа», является позицией фракции и должен рассматриваться соответствующим комитетом, в данном случае - по вопросам гуманитарной и информационной политики, который я возглавляю", - отметил Ткаченко, добавив, что этого документа еще нет на сайте парламента.

Он добавил, что спешку коллеги в этом чувствительном вопросе не поддерживает.

"Позиция Президента Украины и партии "Слуга народа" заключается в том, что язык больше никогда не будет вопросом, который разделяет Украину. Все предыдущие два десятилетия украинцы не смогли построить страну, о которой мечтают, именно потому, что постоянно спорили как о религии, так о языке и историю. Мы переворачиваем эту страницу и формируем новую повестку дня, который объединит всех. Это - сильная и богатая, независимая, европейская Украина, в которой комфортно и безопасно всем ", - подчеркнул Ткаченко.

В "Слуге народа" предлагают отменить языковой закон

Депутат заверил, что официальное заключение Венецианской комиссии относительно закона о языке будут рассматриваться вместе с министром культуры, молодежи и спорта, с уполномоченным по защите государственного языка, причем - исключительно в юридической плоскости.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил в Facebook, что внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. На сайте ВР пока нет данных о регистрации соответствующего законопроекта.

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Верховная Рада, Законопрект, Александр Ткаченко.
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