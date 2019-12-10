Орбан готов в любое время встретиться с Зеленским

Новости Украины:В Венгрии ждут встречи Зеленского и Орбана.

В Венгрии ждут встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сказал Иштван Грежа, уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатья, на встрече с представителями СМИ на Береговщине.

"Мы ждем встречи Зеленского и Орбана. То, что мы видим сейчас в украино-венгерских отношениях, фактически, является результатом бесполезного ожидания изменений после выборов в Украине. Но надо сказать, что изменения для улучшения отношений между странами не произошли ни в одной из столиц - ни в Киеве, ни в Будапеште", - сказал Грежа.

Он уточнил, что дату и время встречи будет выбирать Президент Украины.

"Об этом заявил Виктор Орбан еще осенью, он готов в любое время встретиться с Зеленским", - сказал Грежа.

Как сообщалось ранее, отношения Украины и Венгрии осложнились после принятия Верховной Радой Закона "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом приняли 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность будущим венгерского меньшинства в Украине.

С тех пор в Будапеште блокируют заседание комиссии Украина - НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.