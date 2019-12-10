Яценюк о "нормандской встрече": Президент вел себя достойно

Новости Украины:Яценюк прокомментировал итоги "нормандского саммита".

Президент Украины Владимир Зеленский не привез из Парижа новый "Будапешт".

Об этом, комментируя итоги "нормандского саммита", - написал в Facebook бывший премьер-министр (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", - подчеркнул Яценюк, добавив, что "Президент вел себя достойно".

При этом Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: "Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать".

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата". Во встрече приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Саммит "нормандской четверки" состоялся впервые за три года и одновременно стал первым с участием главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Перед саммитом Зеленский провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ, а в перерыве — с президентом РФ.