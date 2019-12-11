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Ермак подвергает сомнению слова ключевого свидетеля в деле импичмента Трампа

Ермак подвергает сомнению слова ключевого свидетеля в деле импичмента Трампа
05:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Главный пункт, где рассказ Ермака противоречит показаниям свидетелей следствия, касается встречи Президента Зеленского и вице-президента США Пенса.

Помощник Президента Украины Андрей Ермак подверг сомнению показания посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда – ключевого свидетеля в деле импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Time.

"Самый важный пункт, где рассказ Ермака противоречит показаниям свидетелей следствия, касается встречи Президента Владимира Зеленского и вице-президента США Майка Пенса в Варшаве 1 сентября", - говорится в публикации.

На основании показаний Сондленда и других свидетелей, итоговый отчет комитета по вопросам разведки Палаты представителей содержит вывод о том, что Сондленд на той встрече дал понять Ермаку: помощь Украине не будет предоставляться, пока она не начнет расследование относительно соперников Трампа.

Однако Ермак, по данным издания, отрицает это.

«Мы с Гордоном никогда не были вместе тет-а-тет, - цитирует его Тиме. - Мы случайно встретились друг с другом в прихожей рядом с эскалатором, когда я выходил». По его словам, рядом было несколько представителей американской и украинской делегаций, а также охранники и персонал отеля, хотя он не убежден, что кто-то из них слышал его короткий разговор с Сондлендом.

«Мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы разговаривали», - говорит Ермак.

Его комментарии ставят под сомнение важный момент воспроизведения событий, считает издание, ведь это единственный зафиксированный момент, когда американский чиновник сообщает украинцам о связи между помощью США и объявлением о начале расследований.

«Смотрите, мы принципиальны в своей позиции, - сказал Ермак. - Мы ничего не нарушали... Мы ни с кем не вступали в сговор. Мы никогда не участвовали ни в каких подковерных разговорах. Все было публично и прозрачно».

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Летом этого года президент Трамп распорядился приостановить оборонную помощь для Украины в сумме около $400 млн. Впоследствии выяснилось, что в это же время он требовал от украинской стороны инициировать расследование против семьи Джо Байдена, его главного конкурента на выборах в США. В связи с этим в Палате представителей было инициировано расследование по импичменту главы Белого дома.

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Импичмент, Дональд Трамп, Майк Пенс, Гордон Сондленд, Андрей Ермак, Импичмент Дональда Трампа.
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