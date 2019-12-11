Скачать
Среда, 11.12.2019
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
В Gmail появилась новая полезная функция
В Gmail появилась новая полезная функция

Помпео объяснил Лаврову чей Крым

Помпео объяснил Лаврову чей Крым
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что оккупированный Россией Крым - это территория Украины.

Об этом Помпео заявил на совместной пресс-конференции с Лавровым, сообщает Госдепартамент США.

Госсекретарь отметил, что на переговорах много внимания было уделено Украине.

Помпео: США продолжат помогать Украине в борьбе с коррупцией

"Это была главная часть нашего разговора. Министр иностранных дел Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные обсуждения. Я горжусь тем, что эта администрация (Зеленского) сделала для защиты суверенитета и безопасности страны. Я повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине, и урегулирование конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Помпео.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Крым, Сергей Лавров, Майк Помпео, Встреча Лаврова и Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь