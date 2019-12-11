Помпео объяснил Лаврову чей Крым

Новости Украины:Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что оккупированный Россией Крым - это территория Украины.

Об этом Помпео заявил на совместной пресс-конференции с Лавровым, сообщает Госдепартамент США.

Госсекретарь отметил, что на переговорах много внимания было уделено Украине.

"Это была главная часть нашего разговора. Министр иностранных дел Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные обсуждения. Я горжусь тем, что эта администрация (Зеленского) сделала для защиты суверенитета и безопасности страны. Я повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине, и урегулирование конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Помпео.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.