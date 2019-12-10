"Уделили достаточно много времени разговору об Украине": Помпео и Лавров встретились в Вашингтоне

Новости мира:Помпео раскрыл детали разговора с главой МИД РФ Лавровым.

Вопрос об Украине стал одним из главных во время встречи в Вашингтоне государственного секретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом заявил глава Госдепартамента на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы уделили достаточно много времени разговору об Украине", - отметил государственный секретарь США.

Он подчеркнул основная часть обсуждений касалась переговоров с участием президентов РФ и Украины в рамках встречи в Париже вместе с лидерами Франции и Германии.

При этом, Помпео подчеркнул, что гордится тем, "что сделала нынешняя администрация (США - ред.) для защиты суверенитета и безопасности" Украины.

Глава Госдепартамента США также подчеркнул, что со своей стороны поднял крымский вопрос, а также напомнил об обязательствах РФ по минским договоренностям.

"Я снова подчеркнул министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине и урегулирование конфликта на Востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями", - отметил глава Госдепартамента США.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялась встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии. Глава МИД РФ Сергей Лавров присутствовал на многосторонних и двусторонних переговорах в Париже.