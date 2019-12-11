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КСУ рассмотрит конституционность права президента назначать главу КГГА

КСУ рассмотрит конституционность права президента назначать главу КГГА
11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Конституционный Суд 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве

Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 12 декабря в 10:00 в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования ряда положений Основного закона, в частности, в контексте права президента Украины назначать и увольнять главу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается на сайте КС в среду, речь идет о ст.7, ч7 ст.20, пп.12, 15, 16 ч.1 ст.92, чч.1-5 ст.118, ч.2 ст.133, чч1-4 ст.140, чч. 2 и 4 ст.141 Конституции Украины.

Авторы ходатайства просят КС дать официальное толкование указанных положений Основного закона Украины в контексте вопросов, может ли Киевский горсовет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА; может ли быть уволено президентом с должности главы КГГА избранный Киевский городской голова, если его полномочия не прекращены; может ли президентом быть назначено на должность главы КГГА лицо, не избранное Киевским городским головой при условии, если полномочия избранного мэра Киева не прекращены.

Как утверждает субъект права на конституционное представление, необходимость в официальном толковании положений вышеуказанных статей обусловлена "невозможностью решения затронутых в конституционном представлении вопросов существующими способами устранения правовых коллизий, а также существованием различных правовых точек зрения на их решения".

Как сообщалось, КС Украины 8 октября открыл конституционное производство по представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице от 28 августа.

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Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает, что КС еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный громадой, должен быть назначен и главой Киевской городской государственной администрации. То есть назначение исключительно киевского городского головы на должность главы КГГА президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения городским головой "ex officio" своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. По словам Кличко, сложившаяся в столице ситуация, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления.

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Киев, Конституционный Суд, Суд, КГГА, Президент.
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