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В Верховной Раде произошла драка из-за земельного вопроса: видео

В Верховной Раде произошла драка из-за земельного вопроса: видео
12:44 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной политики произошла драка.

В Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли. Видео инцидента опубликовал в фейсбуке сотрудник Кабинета министров Андрей Якобчук.

Как рассказала депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов, потасовку затеяли активисты, которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Их требование — снять законопроект с рассмотрения.

"Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы", — добавила Верещук.

По ее словам, ситуация сложная, но не безвыходная. Она также сообщила, что заседание комитета не удалось закрыть, оно продолжится завтра.

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Напомним, сегодня Комитет Рады рассматривал законопроект об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли. В частности, нардепы готовили документ № 2178-10 к рассмотрению во втором чтении.

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Верховная Рада, Драка, Депутаты, Аграрная политика.
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