В Верховной Раде произошла драка из-за земельного вопроса: видео

Новости Украины:В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной политики произошла драка.

В Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли. Видео инцидента опубликовал в фейсбуке сотрудник Кабинета министров Андрей Якобчук.

Как рассказала депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов, потасовку затеяли активисты, которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Их требование — снять законопроект с рассмотрения.

"Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы", — добавила Верещук.

По ее словам, ситуация сложная, но не безвыходная. Она также сообщила, что заседание комитета не удалось закрыть, оно продолжится завтра.

Напомним, сегодня Комитет Рады рассматривал законопроект об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли. В частности, нардепы готовили документ № 2178-10 к рассмотрению во втором чтении.