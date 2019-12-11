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Кадровые решение: Кабмин назначил главу Госрезерва

Кадровые решение: Кабмин назначил главу Госрезерва
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В декларации Никиты Барабаша указано, что ранее он работал в в Министерстве юстиции Украины и в Министерстве инфраструктуры.

Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного агентства резерва Никиту Барабаша.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Данные декларации Барабаша, размещенные сегодня на сайте Единого государственного реестра деклараций, свидетельствуют о том, что ранее он работал начальником отдела взаимоотношений с государственными предприятиями Департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями в Министерстве юстиции Украины. До этого - в Министерстве инфраструктуры.

Кабмин 25 сентября уволил бывшего руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова.

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27 июня этого года Кабмин отстранил главу Госрезерва Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей и временно возложил исполнение обязанностей главы Госрезерва на первого замглавы агентства Павла Котова.

Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом министров.

Система государственного резерва Украины – это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил Тараса Кузьмича главой правления Национальной акционерной компании "Надра Украины".

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Все по теме:

Кабмин, Госрезерв, Назначение, Алексей Гочарук, Никита Барабаш.
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