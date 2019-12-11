Кадровые решение: Кабмин назначил главу Госрезерва

Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного агентства резерва Никиту Барабаша.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.
Данные декларации Барабаша, размещенные сегодня на сайте Единого государственного реестра деклараций, свидетельствуют о том, что ранее он работал начальником отдела взаимоотношений с государственными предприятиями Департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями в Министерстве юстиции Украины. До этого - в Министерстве инфраструктуры.
Кабмин 25 сентября уволил бывшего руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова.
27 июня этого года Кабмин отстранил главу Госрезерва Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей и временно возложил исполнение обязанностей главы Госрезерва на первого замглавы агентства Павла Котова.
Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом министров.
Система государственного резерва Украины – это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.
Напомним, Кабинет министров Украины назначил Тараса Кузьмича главой правления Национальной акционерной компании "Надра Украины".