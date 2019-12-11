Комитет Рады рассмотрит законопроект об особом статусе ОРДЛО: голосовать будут в четверг

Новости Украины:Корниенко обещает на завтрашнем заседании принять законопроект об особом статусе ОРДЛО.

Предлагается завтра на пленарном заседании Верховной Рады принять одновременно в первом чтении и в целом законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он отметил, что предполагается внести лишь одно изменение - продлить действие ранее принятого на один год.

По его словам, сейчас состоится заседание комитета, который должен принять решение, которое откроет возможность завтра рассмотреть данный законопроект.

Как сообщалось ранее, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, действие которого истекает 31 декабря 2019 года будет продлен на год в действующей редакции. Глава государства заявил, что "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.