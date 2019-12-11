"Нормандский саммит": в ОПУ отредактировали итоговое коммюнике

Новости Украины:Офис Президента обновил перевод коммюнике "нормандского саммита".

На официальном сайте Президента Украины внесены изменения в текст Общего согласованного заключения Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года.

В первом абзаце пункта "Меры по имплементации политических положений Минских соглашений" убрано упоминание о законе Украины об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

В предыдущей версии этот абзац был сформулирован так: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Сейчас он выглядит так: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".