Резников назвал "сложностями перевода" исправление ОП текста выводов саммита

Новости Украины:Алексей Резников назвал "сложностями перевода" исправление Офисом президента текста выводов саммита в "нормандском формате".

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников назвал "сложностями перевода" исправление Офисом президента текста выводов саммита в "нормандском формате". Об этом Резников заявил в эфире Громадського.

"Надуманная, раздутая история из ничего... Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе — идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств, отшлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском", — пояснил Резников.

Напомним: 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча в "нормандском формате". Чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, во французской столице встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.

После ряда двусторонних разговоров "нормандская четверка" собралась вместе. Их прервали переговоры для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина — первой для обоих лидеров: до сих пор они провели четыре телефонных разговора.