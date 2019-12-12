Скачать
Четверг, 12.12.2019
Сегодя в Киеве начинается саммит ГУАМ: приедут премьеры Молдовы, Грузии, Азербайджана
Сегодя в Киеве начинается саммит ГУАМ: приедут премьеры Молдовы, Грузии, Азербайджана
"Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
"Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона
Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря

В МИД Украины отреагировали на визит крымских "чиновников" в Сербию

В МИД Украины отреагировали на визит крымских "чиновников" в Сербию
09:41 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Представители оккупационной администрации Крыма в Белграде встречались с депутатами парламента Сербии.

МИД Украины глубоко обеспокоен визитом представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и конференция "Белградский диалог: конструктивные отношения с РФ и признание волеизъявления народа Крыма".

Об этом сообщает пресс-центр внешнеполитического ведомства Украины.

"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым", - говорится в заявлении.

Эксперт: Я не верю, что учения РФ в Сербии – это подготовка Кремля к атаке на ЕС

11 декабря для выражения протеста в министерство пригласили временного поверенного в делах Сербии в Украине Светлану Кошутич.

Напомним, в октябре крымские "депутаты" встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, Крым, МИД Украины, Белград, Делегация от Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
03 Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
04 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
05 Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло
Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло
Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев
Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев
День Андрея Первозванного: дата, история, традиции
День Андрея Первозванного: дата, история, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь