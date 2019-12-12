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Четверг, 12.12.2019
Сегодя в Киеве начинается саммит ГУАМ: приедут премьеры Молдовы, Грузии, Азербайджана
Сегодя в Киеве начинается саммит ГУАМ: приедут премьеры Молдовы, Грузии, Азербайджана
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Сегодя в Киеве начинается саммит ГУАМ: приедут премьеры Молдовы, Грузии, Азербайджана

Сегодя в Киеве начинается саммит ГУАМ: приедут премьеры Молдовы, Грузии, Азербайджана
09:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:12 декабря в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов ГУАМ.

 В четверг, 12 декабря, в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов ГУАМ, сообщила пресс-служба Кабмина.

"12 декабря 2019 в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Тема мероприятия - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке", - говорится в сообщении на сайте Кабмина в среду.

Согласно информации, из Грузии прибудет делегация во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Делегацию из Молдовы представит премьер Ион Кику. Руководить делегатами из Азербайджана будет вице-премьер-министр Али Ахмедов.

Открытие саммита начнется с пленарного заседания ГАУМ, в 14:05, в клубе Кабинета министров Украины по ул.Институтская, 7.

В связи с этим в некоторых районах Киева возможны временные ограничения дорожного движения.

"12-13 декабря в связи с визитами в Украину премьер-министра Грузии Георгия Гахария и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве", – сообщили в Киевской горгосадминистрации.

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В частности, возможны временные ограничения движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии со своими полномочиями будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегациям", – сказано в сообщении.

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Киев, Молдова, Грузия, Азербайджан, Гуам, Саммит ГУАМ.
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