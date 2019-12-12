Министр юстиции пожаловался на маленькую зарплату

Новости Украины:Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает размер зарплаты.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

В интервью 24 каналу он сказал, что не исключает переход на другую работу.

Министр объяснил, что все предыдущие месяцы работы он ежемесячно получал как министр по 16 тысяч. Однако последний месяц ситуация изменилась в несколько лучшем направлении.

"Но вот последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тисяч гривен" — сказал Малюська.

Он добавил, что такая цифра его также не устраивает, и вообще — большой семье с четырьмя детьми теперь приходится экономить.

Сейчас, по его словам, он использует деньги, полученные на предыдущей работе.

"Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч — надолго меня не хватит. Меньше — это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", — подчеркнул министр.

В то же время Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул — это важно и для международных инвесторов.