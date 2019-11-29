Регистрация брака у нотариуса: Минюст анонсировало реформу в сфере юстиции

Новости Украины:В Министерстве юстиции хотят расширить функции нотариусов.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что вскоре нотариусам могут дать добро на регистрацию и браков и разводов. Об этом он рассказал на презентации "To do list" изменений, в рамках реформирования сферы юстиции, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По словам Дениса Малюськи, его министерство тесно сотрудничает с ВР касательно вопроса расширения функций нотариусов.

"Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы", - отметил он.

Малюська отметил, что в нотариальной сфере очень актуален вопрос внедрения современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.

Напомним, в Украине запустят сервис, благодаря которому необходимость в предъявлении квитанции об оплате в официальных учреждениях отпадет.