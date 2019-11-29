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Регистрация брака у нотариуса: Минюст анонсировало реформу в сфере юстиции

Регистрация брака у нотариуса: Минюст анонсировало реформу в сфере юстиции
11:54 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В Министерстве юстиции хотят расширить функции нотариусов.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что вскоре нотариусам могут дать добро на регистрацию и браков и разводов. Об этом он рассказал на презентации "To do list" изменений, в рамках реформирования сферы юстиции, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По словам Дениса Малюськи, его министерство тесно сотрудничает с ВР касательно вопроса расширения функций нотариусов. 

"Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы", - отметил он.

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Малюська отметил, что в нотариальной сфере очень актуален вопрос внедрения современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.

Напомним, в Украине запустят сервис, благодаря которому необходимость в предъявлении квитанции об оплате в официальных учреждениях отпадет. 

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Все по теме:

Министерство юстиции, Брак, Развод, Нотариус, Денис Малюська.
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