Корниенко рассказал, от чего будет зависеть законопроект об особом статусе Донбасса

Новости Украины:Корниенко прогнозирует, что работа над новым законопроектом начнется ближе к марту.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что позиции в отношении нового законопроекта об особом статусе Донбасса зависят от прогресса в выполнении договоренностей "нормандской четверки". Об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос о том, чем будет отличаться новый законопроект о так называемом "особом статусе" Донбасса, от действующего закона, Корниенко ответил: "Мы это еще обсуждаем в рамках тех позиций, переговорных, которые были на "нормандской встрече". Мы вчера как раз общались с президентом, будем продолжать это общение. Пока это еще нарабатывается... Ближе к следующей "нормандской встрече" мы будем видеть прогресс в выполнении договоренностей этой встречи, и будем тогда уже переходить к конкретике".

На уточнение, означает ли это, что работа над новым законопроектом начнется ближе к марту, он сказал: "Да, ближе к встрече".

На вопрос, какие именно сдвиги ожидаются, Корниенко отметил, что необходимо выполнить, в частности, договоренности по обмену. "Имплементация формулы Штайнмайера в законодательство - это следующие шаги после того, как мы увидим прогресс по существующим договоренностям", добавил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".

11 декабря первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса. При этом он затруднился спрогнозировать, когда такой законопроект может быть подготовлен. "Может быть, и более полугода, но точно за год, я думаю, что мы справимся", - сказал он.

Корниенко уточнил, что в документе должно быть предусмотрено изначально выполнение "фактора безопасности, а затем - политического".

Он заверил, что в Конституцию не будут вноситься поправки относительно особого статуса Донбасса.