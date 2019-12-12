Порошенко прокомментировал дело ГБР о госизмене

Новости Украины:Петр Порошенко высказал свое мнение, касательно открытого ГБР дела, о якобы его госизмене при подписании Минских договоренностей.

Петр Порошенко заявил, что обвинения против него сфабриковали фигуранты "кассетного скандала". Новые обвинения, выдвинутые Порошенку, касаются его госизмены при подписании Минских соглашений. Об этом он написал на своей страничке в Твиттер.

"Фигуранты кассетного скандала-2 сфабриковали еще одно дело — за якобы государственную измену при подписании Минских соглашений. Мне 54 года. И я … Вы понимаете в целом, откуда пошла команда на возбуждение этого уголовного дела", — заявил Порошенко.

Стоит отметить, что вскоре после публикации, данный пост был удален со страницы экс-президента.

Как сообщалось ранее, ГБР открыла уголовное дело в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Следователи расследуют возможность госизмены со стороны экс-президента при подписании Минских соглашений.

Расследование было начато после того, как с заявлением в ГБР обратился бывший заместитель главы Администрации президента Украины, времен Виктора Януковича, Андрей Портнов.