Порошенко прокомментировал дело ГБР о госизмене

Петр Порошенко заявил, что обвинения против него сфабриковали фигуранты "кассетного скандала". Новые обвинения, выдвинутые Порошенку, касаются его госизмены при подписании Минских соглашений. Об этом он написал на своей страничке в Твиттер.
"Фигуранты кассетного скандала-2 сфабриковали еще одно дело — за якобы государственную измену при подписании Минских соглашений. Мне 54 года. И я … Вы понимаете в целом, откуда пошла команда на возбуждение этого уголовного дела", — заявил Порошенко.
Стоит отметить, что вскоре после публикации, данный пост был удален со страницы экс-президента.
Как сообщалось ранее, ГБР открыла уголовное дело в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Следователи расследуют возможность госизмены со стороны экс-президента при подписании Минских соглашений.
Расследование было начато после того, как с заявлением в ГБР обратился бывший заместитель главы Администрации президента Украины, времен Виктора Януковича, Андрей Портнов.