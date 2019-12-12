За избиение Богданца из "Слуги народа" задержан экс-депутат Кайда

Новости Украины:Полиция 12 декабря задержала участника драки в Верховной Раде, которая случилась 11 декабря - Алексея Кайду.

В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения одному из участников драки, которая произошла 11 декабря в стенах ВР после заседания комитета по вопросам земельной политики, на котором обсуждали открытие рынка земли.

Об этом сообщила представитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Направлено в Печерский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала Максимец.

По некоторым данным, речь идет об экс-нардепе Алексее Кайде.

Еще один экс-нардеп Игорь мосийчук в своем телеграм канале сообщил, что представители ВО "Свобода" готовы взять Кайду на поруки.

Соратники из ВО "Свобода" уже подготовили ходатайство о взятии Алексея Кайды на поруки", - написал он.

Как сообщалось ранее, одному из фигурантов драки, которая произошла 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, объявили подозрение в избиении народного депутата.