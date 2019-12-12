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Зеленский "вывел" формулу будущего для Украины

Зеленский "вывел" формулу будущего для Украины
16:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Зеленский назвал пять основных принципов, которые помогут сделать Украину успешной.

Президент Украины назвал пять шагов, которые необходимо сделать для будущего страны. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий. 

По мнению Зеленского, будущее страны состоит в следующем - достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие. 

Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет мира на украинских условиях, а это значит, что страна должна вернуть свои территории и людей.

"С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом. И поэтому именно мы, а не кто-то другой, обязаны действовать и добиваться мирных решений", - указал он.

Зеленский одобрил выделение 200 миллионов на строительство корпуса "Охматдета"

Глава государства подчеркнул, что в Украине должны появится эффективные институты и прозрачные правила игры, которые будут одинаковы и понятны для всех. 

"Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник – от президента до сельского старосты", - заявил Зеленский.

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Коррупция, Инфраструктура, Владимир Зеленский, Формула будущего.
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