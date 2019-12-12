Изменения состава НБУ: в Кабмине подготовили новый законопроект

Кабинет министров предлагает Верховной Раде законодательно закрепить обязательство банков соблюдать нормативы Национального банка (НБУ), разрешить НБУ требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.
Соответствующие нормы содержит правительственный законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы", зарегистрированный в парламенте 12 декабря.
"НБУ имеет право требовать смены персонального состава совета и/или правления банка, если у него есть основания полагать, что текущий состав этих органов не обеспечивает эффективное управление и контроль за деятельностью банка в рамках их полномочий. Банк обязан по требованию НБУ принять меры по смене персонального состава совета и/или правления банка", – указывается в тексте законопроекта.
Документ предполагает также установить, что банк обязан постоянно поддерживать уровень ликвидности и финансирования, достаточный для обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств, и одновременно придерживаться минимальных значений нормативов ликвидности, установленных Нацбанком.
Помимо этого, документ детально уточняет порядок получения или увеличения существенного участия, а за нарушения его предлагается предусмотреть временное лишение такого собственника использования его права голоса и/или требовать отчуждения его акций банка Национальным банком.