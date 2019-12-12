Законопроект о планировании использования земель принят за основу

Новости Украины:Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект о планировании использования земель.

Верховная Рада одобрила в первом чтении и за основу законопроект №2280, которым предлагается урегулировать вопросы установления границ и комплексного пространственного планирования территорий громад.

Соответствующий законопроект поддержали 265 народных депутатов в четверг.

"Законопроектом предлагается разработать единую комплексную документацию, которая будет распространяться на всю территорию громады - как объединенной, так и обычной. После утверждения такой документации громады в полном объеме смогут осуществлять планирование своей территории и никакой другой документации разрабатывать не нужно будет", - сказал, представляя законопроект, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики и один из его авторов Павел Халимон.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Дмитрий Костюк (фракция "Слуга народа") уточнил: речь идет об урегулировании вопросов установления границ громад, комплексном пространственном планировании территорий громад. При этом документом отменяется необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству, нормируются вопросы, связанные с ее утверждением, создается электронная картографическая основа для планирования территории и др.

"Мы намерены завершить децентрализацию и передать громадам земли государственной собственности, расположенные за пределами населенных пунктов. Люди на местах получат землю и право ею распоряжаться. Этот законопроект поможет местным громадам более системно подойти к планированию территорий и управления земельными ресурсами", - отметил он.

Законопроект устанавливает, что целевое назначение земучастка определяется его собственником самостоятельно, сведения о выбранном владельцем виде целевого назначения участка вносятся в Государственный земельный кадастр. Установление и изменение вида целевого назначения земучастка его собственником не требует разработки документации по землеустройству и принятия решений органами власти, органами местного самоуправления (кроме земель обороны).

Авторами законопроекта "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты по планированию использования земель" выступили 11 депутатов фракции "Слуга народа" и один из депутатской группы "За будущее".