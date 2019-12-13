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Богдан рассказал, что "ухудшало переговорную позицию" во время "нормандского саммита"

Богдан рассказал, что "ухудшало переговорную позицию" во время "нормандского саммита"
04:49 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Богдан говорит, что акции на Банковой мешали переговорам в Париже.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что акции по поводу "красных линий" для президента Владимира Зеленского во время "нормандского саммита" мешали переговорам в Париже.

Об этом Богдан сказал в эфире программы "Право на власть"

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации дважды заявил: "А как вы можете вести переговоры, когда именно в этот момент у вас там на Майдане стоят активисты, стоят люди, которые к президенту ставят определенные требования?" И конечно это ухудшало переговорную позицию," - сказал он.

Как известно, Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Зеленский о переговорах с Путиным: Мне стало понятно много чего из этой первой встречи

8 декабря на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

С вечера 8 декабря на Банковой проходил митинг, участники поставили несколько палаток и сцену. Позже организаторы акции заявили, что президент не нарушил "красных линий" и завершили митинг.

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Нормандский формат, Андрей Богдан, ОПУ.
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