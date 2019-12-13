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Зеленский о переговорах с Путиным: Мне стало понятно много чего из этой первой встречи

Зеленский о переговорах с Путиным: Мне стало понятно много чего из этой первой встречи
02:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский говорит, что ощущал сильную поддержку со стороны Меркель и Макрона во время встречи "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о позиции Германии и Франции на переговорах в Нормандском формате 9 декабря в Париже и о том, что он вынес для себя из первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я ощущал мощную поддержку со стороны Германии, госпожи Меркель, и со стороны Франции. Я очень благодарен им, они действительно нас поддерживали очень сильно. Что касается президента Российской Федерации, что я понял, это непростой сложный человек, но мне понятно много чего из этой первой встречи. Я обо всём не буду говорить, это будет моя тактика в дальнейшем. Но я точно понял, что у нас начался диалог. Мы можем договариваться. Договоренности не будут быстро, но они будут", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский также поблагодарил и отметил важную роль своей команды на переговорах в Нормандском формате.

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Напомним, Зеленский отметил, что готов пожать не один раз руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину в случае возвращения Украине оккупированного Донбасса, и еще больше раз в случае возвращения оккупированного Крыма.

Также Зеленский подчеркнул, что так называемый план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это "последний план", "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

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Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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